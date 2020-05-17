防衛部落格(Defence-Blog)報導，菲律賓拒絕了美國提供的外國軍事銷售（FMS）計劃 ，因為AH-64E 阿帕契守護者(Apache Guardian )，或是AH-1Z蝰蛇( Viper)，對菲律賓來說都太貴了。

根據美國國防安全合作局（DSCA）的公告，上個月，美國國務院批准兩種先進武裝直升機的出售許可給菲律賓，因為菲律賓有反恐作戰的需要，而目前他們沒有合適的直升機機隊。

美國國務院是根據直升機廠商提出的報價，6架波音AH-64E，包括後勤與武器裝備，總共是15億美元，而貝爾6架AH-1Z的報價，沒有全部的武器，開價是4.5億美元。

但不管哪一種，對菲律賓來說都難以負擔，國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）說，美國的報價對該國來說太貴了。部長強調說，以菲律賓的預算，購買美國的直升機，最多只能買1~2架。

菲律賓找其他種類的直升機，比如俄羅斯的KA-52、Mi-35，或是中國大陸的直10，也有可能尋求其他國家使用過的中古直升機。

原本菲律賓傾向選擇了土耳其航空工業公司（TAI）的T129 ，但是T129愈來愈不可能，由於華盛頓對土耳其進行武器科技制裁，該型直升機有不少使用美國子系統，現在土耳其已無法取得這些子系統的出口許可證。

(中時電子報)