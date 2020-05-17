高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，韓國瑜15日晚透過影片正式表態，呼籲韓粉，6月6日那天不要去投票。先前擔任韓國瑜參選時的總部發言人的何庭歡也分享該則PO文，許多網友看了激動。

韓國瑜在臉書、YouTube同步訴說罷韓心聲，何庭歡也轉發韓國瑜的該則PO文，只見何庭歡寫說：「過去幾個月，民生經濟受疫情影響，攤販商家辛苦了！大家是不是也悶壞了呢？已經連續零確診好幾天，在疫情受控制的情況下，我們一起開啟防疫新生活， 一起來振興經濟吧！」何庭歡並且在同則PO文寫說「韓國瑜內心話-任憑風雨、繼續向前 」。

何庭歡的PO文曝光後，許多網友看了很激動，紛紛回應「沒在韓市長身邊好可惜喔！」、「那美好的仗我們一起打過了」、「再去高雄消費」。還有人怒回，「只有剛上任2個多月就開始罷韓的行動，這是那門子的人的行為」、「只有四個字(莫名其妙)~罷韓團體的動機和目的為了什麼？」。

何庭歡也分享該則PO文，許多網友看了激動。(圖/摘自何庭歡FB)

(中時電子報)