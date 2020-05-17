有些人半夜會有夜尿、鬼壓床甚至男性會有不舉的症狀，奇美醫院睡眠中心主任陳志金透露，這可能都與「睡眠呼吸中止症」有關。

睡眠呼吸中止症是一種睡眠時打呼中斷或是呼吸減弱的現象，陳志金在節目《健康2.0》上提到，事實上睡眠呼吸中止症的表現還包括了：夜尿、不舉、鬼壓床等等的症狀，上述症狀有的會讓病人誤以為是攝護腺問題而跑錯科。

陳志金說明，有的病患因為半夜起來上廁所，其實這是因為反覆缺氧，而導致晚上小便量增加，膀胱滿了就爬起來上廁所，有人就是因為這樣而被診斷出睡眠呼吸中止症。

陳志金也提到，有些病人甚至會出現鬼壓床的感覺，這在學術上叫做睡眠麻痺，有些睡眠呼吸中止症患者也有這種症狀。簡單來說，就是腦部先醒但身體卻還沒醒過來，此症狀感覺上很可怕，有的人會認為是卡到陰，但實際上這是睡眠呼吸中止症。

最後一項，陳志金補充，男生會有的勃起功能障礙也是症狀之一，若是有上述情況又加上打呼，要考慮到睡眠呼吸中止症的可能，並尋求專業醫生的治療。

(中時電子報)