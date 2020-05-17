恐龍在地球上消失已久，人們只能透過博物館的化石想像一下恐龍壯碩的身軀；而在多種不同的恐龍當中，暴龍因為影視作品中狂暴的形象最為人熟知。一般人認知中的暴龍，後腿壯碩跑步迅速，前腳則是非常的小，看似萎縮；然而，有研究就發現，暴龍的後腳粗壯並不是為了能跑得更快，而是為了更節省體力。

科學家們普遍認為恐龍進化出長腿的目的是為了快速捕捉獵物和躲避捕食者；換句話說，腿長有利於奔跑或步行。但是美國馬里蘭大學的學者霍爾茨和他的同事們進行的一項新研究表明，大型食肉恐龍進化出長腿是為了節省體力，並在尋找獵物的過程中能走得更遠。這項研究於5月13日發表在《美國公共科學圖書館．綜合》雜誌上。

馬里蘭大學地質學系首席講師霍爾茨表示，「過去的假設傾向於認為，以捕食為生的動物為了提高奔跑的速度而進化出長腿，但我們的研究表明，捕食過程中不僅僅涉及到速度；如果是一隻體型龐大的動物，那麼進化出長腿也可能是為了耐力和效率，牠可能是為了成為一名『馬拉松運動員』，而不是『短跑運動員』」。

此外，這項研究還揭示了新發現。根據新的分析，在中小型恐龍中，腿較長與較高的恐龍可能行動比較俐落快速，但這並不適用於體重超過2200磅的恐龍；科學家們已經知道的是，較大的體型會限制速度，而研究表明，腿較長的大型恐龍並不比短肢恐龍跑得快，但牠們的行動更有效率。

通過計算每隻恐龍在步行時，速度移動時消耗的能量，研究人員發現，在體型最大的恐龍中，腿長的恐龍步行時消耗的能量更少。霍爾茨認為，「這實際上是一種非常有效的節省體力的方式，因為掠食者往往會花大量時間覓食和尋找獵物。長腿的恐龍在一天的覓食中消耗的能量更少，這是腿短的恐龍不具備的優勢。」

霍爾茨和他的同事分析了各種指標，例如四肢比例、大小比、體重和步態，以估計一組獸腳亞目下的70多種恐龍的最高速度。獸腳亞目恐龍的體型從不到半磅（約等於半斤）到超過9噸不等。這些恐龍包括雷克斯暴龍和其他許多兩條腿的食肉動物。

(旺報 )