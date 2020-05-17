李若彤之前就有清楚馬甲線，腹肌還沒那麼明顯。（圖／翻攝自微博）

港星李若彤因演出1995年版《神鵰俠侶》走紅，還被封為「最美小龍女」，雖然年過半百但保養得宜，不只臉蛋凍齡，零贅肉的身材曲線常成為話題，近日她再曬出健身成果照，炸出6塊腹肌讓網友全看傻眼。

李若彤常在網上公開運動的影片，保持運動的習慣已超過20多年，苗條好身材完勝許多少女，日前更曬出半年多以來不同階段的健身成果，開心透露「經過十多天不間斷的恆常訓練，居然意外地出現六塊腹肌」。

短短10幾天，李若彤練出明顯6塊肌。（圖／翻攝自微博）

李若彤過20幾年都沒變。（圖／翻攝自微博）

去年11月的照片裡，李若彤秀出纖細水蛇腰，已有清楚的馬甲線，到了今年4月，看得出身材更緊實，沒想到只隔10幾天，現在的她就有超明顯6塊腹肌，讓網友看了佩服不已，

另外，李若彤還曬出自己現在與25年前演小龍女的對比照，依舊仙氣滿滿，完全看不出歲月的痕跡，並不忘鼓勵大家：「不管多少歲的你和多少歲的我，只要努力，沒有做不到的。看，其實不僅不影響美感，還能令拍攝效果更好！ 」

(中時電子報)