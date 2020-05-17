總統府祕書長陳菊今晚透過臉書請辭，將卸下總統府秘書長一職，總統蔡英文晚間回應，感謝陳菊陪她與執政團隊度過最艱難的日子。對於她請辭雖然感到不捨，但最後只能尊重她的意願，也感受到她承擔很多，讓人心疼。

陳菊在民進黨內輩分很高，始終扮演「桶箍」角色，但也常是「石磨心」，忍辱負重，如今將離開總統府，雖未透露動向，但在總統蔡英文第二任，仍有更重要的任務由她承擔。據悉，陳菊下一步轉任監察院長，並兼第一任國家人權委員會主委一職。

陳菊在臉書表示，2018年九合一敗選後，跌落低谷。幾十年的犧牲奮鬥所累積的民主成果，面臨能否存續的危機。小英總統當時承受了巨大的壓力，她無法袖手旁觀，更不能退縮放棄，即使面對謾罵抹黑，也必須跟她共渡難關，協助小英連任，以鞏固國家，守護民主，讓改革能夠繼續。

2020大選，陳菊說，民進黨克服了滔天巨浪的挑戰，讓民主站穩腳步，台灣繼續前進，這是所有人民的勝利。而其後，又團結起來，面對疫情的威脅，讓台灣獲得國際社會空前的肯定。

選後，她就向總統表達，520前夕是告別總統府最適當的時候。過去兩年，她跟隨總統渡過最艱難的關頭，也看到許多年輕世代，熱情投入公共事務，承擔民主的重任。社會充滿著希望與活力，她對台灣的未來深具信心。

(工商 )