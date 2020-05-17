總統府秘書長陳菊今晚在臉書發文表示，520之後將不再續任總統府秘書長。外界盛傳陳菊可望出任監察院長、並兼任首屆國家人權委員會主委。YouTuber在高雄進行街訪時，有些高雄對此反應超激動，有民眾甚至認為，陳菊的官司這麼多，應該對監察院長這個職務避嫌。

YouTuber《比特王出任務》在高雄進行街訪。一位餐廳老闆娘表示，你看高雄的弊案那麼多，陳菊若當監察院長，會不會一手遮天呢？肯定我們老百姓是不會贊同的。

一位伯伯表示，新人新氣象，要讓不同的人來做，真的要換新人做，讓年輕人出頭，老是這幾個人，換湯不換藥，換來換去有什麼用呢？還有陳菊的官司這麼多，不適宜當監察院長；民進黨人才這麼多，隨便找都有。他則對高雄的弊案不予置評，認為要由所有老百姓去決定應該怎麼處理。陳菊應該對監察院長避嫌，她絕對不適任，高雄弊案這麼多，要怎樣自清。

另一位先生則認為，若真由陳菊當監察院長，只能接受。職務還不是那幾個人在轉來轉去，你叫她當行政院長，有人會抗議嗎？也只能接受。

(中時電子報)