受到新冠肺炎影響，大聯盟球季遲遲無法開打。目前大聯盟官方正與球員工會談判，期盼球季從7月4日開打，每隊打82場，球員的年薪則必須按比例減低，甚至更低。反觀一些被解僱或退休，但合約尚未走完的球員則不受影響，仍可領取原薪，美國媒體記者形容這是「真實棒球世界的年度瘋狂故事」。

例如今年最高薪球員是天使隊外野手、「神鱒」卓奧特，不過其年薪3767萬美元恐怕會被砍掉一半，反而輸給台灣左投陳偉殷。此因殷仔去年雖遭馬林魚隊解僱，但合約第5年的2200萬美元薪水依規定照領，應該不會受球季可能大幅縮水的影響。

陳偉殷後來與水手隊簽下小聯盟合約，爭取重回大聯盟的機會，如今球季仍停擺中。沒有想到的是，他雖被原東家解僱，卻因禍得福能夠保住合約規定的薪資，這也引起幾名美國媒體記者不滿而開始酸他。不過話說回來，這並不是殷仔造成的。

其實更離譜的是「小王子」菲爾德，他早已因傷退休，但遊騎兵隊仍須付他2400萬美元年薪，也成了今年最高薪球員，比陳偉殷領的還多。

(中時 )