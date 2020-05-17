中央流行疫情指揮中心因應國內COVID-19新冠肺炎疫情穩定控制中，將啟動民生及產業逐步恢復正常運作，消費力可望提升。有鑑於防疫期間民眾減少社交活動，外送平台業務加溫，泰山發現防疫期間，因為吃得好又動得少的朋友，已經養出「防疫肉」等副作用，如何兼顧防疫與健康，成為防疫後期的重點。

依據經濟部統計處工業產銷存動態調查，2019年罐頭產業(含水產品、蔬果、其他食品罐頭)，於國內市場銷額達66億元。2020年第一季，罐裝食品是縣市政府籌組防疫包的重點物資，且受到民眾購買防疫物資的需求帶動，推估產業整體銷售將高於同期。在減少外出社交的防疫期間，無防腐劑且開罐即食的罐裝食品，儲備在家中不僅方便，且有充足營養、飽足感，推估市場將需求更多樣化的罐裝產品來滿足市場需求。

泰山珍穀益 - 西式餐桌情境

國民美食泰山八寶粥立於罐裝粥品的領導地位，率先觀察到現代人日常飲食重視健康，以及對食品安全意識提升的趨勢，本月推出新品泰山珍穀益，為市面上第一款「無加糖」的罐裝粥品，且無添加香料、色素等食品添加物，讓消費者吃得安心，少點負擔。泰山珍穀益含每日所需30%膳食纖維，可增加飽足感、促進腸道蠕動，維持身體健康。以高溫殺菌真空罐裝，隨手打開便可吃得到多種穀物的自然美味，開創罐裝粥品市場的全新路線。

在經典點心泰山八寶粥熱賣34年後，泰山珍穀益為在乎糖份攝取的消費者，一次獻上兩個新口味。「南瓜藜麥粥」添加近年掀起熱潮的「超級食物」藜麥，質地柔軟的口感，長者及孩童都能輕鬆食用。「雪蓮子燕麥粥」每一口都吃得到雪蓮子與玉米粒，穀物自然香甜受到小朋友喜愛，又能補充穀物營養，維持好體力。

泰山珍穀益可以作為輕食代餐直接食用，也能搭配喜好配料自由變化。期望在甜品八寶粥之外，創造新的食用時機，再創一條無加糖的自然美味粥品，切出新的市場定位，給不愛甜食的消費者新選擇。

(中時電子報)