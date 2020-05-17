美國空軍的秘密太空梭X-37B，原訂在5月16日發射升空，將是第6趟太空任務。但是天氣不佳，發射工作暫時推遲到5月17日，雖然雲層仍多，但是仍然在當地時間早上9點14分點火升空，發射任務成功。

太空新聞(Spacenews)報導，X-37B是一種可重複使用的無人太空梭，由波音公司所設計製造，美國空軍擁有2架，輪替的上太空，每一回的太空任務時間都很長，每一回的任務時間，都會比前一次更長。上一次(第5次)的軌道繞行時間長達779天。

May 17 Live Broadcast: Atlas V USSF-7

X-37B是NASA在1990年代後期設計的X-37A的衍生產品，原本是NASA在操作，後來該計劃轉移到了國防部，由空軍管理，現在則交換給太空部隊。

美國空軍十幾年來一直沒有說明X-37B的任務，但是如今，它已是美國太空部隊最顯著的資產，5月6日，美國空軍部長芭芭拉·巴雷特（Barbara Barrett）表示，X-37B確實「值得公開給美國公眾知道。」

美國空軍說，這次任務將進行更多的實驗，以及發射任務，這一次X-37B會協助投放「FalconSAT-8」衛星，，它是一枚研究推進技術的科學衛星。此外NASA也委託X-37B進行了一些實驗，以研究太空環境、輻射對於植物種子的影響。還有，美國海軍委託的研究是實驗將將太陽能發電，以微波束的形式傳遞到地球的接收過程。該實驗希望能將太空中的太陽能發電傳給地球使用。

這一次的X-37B發射，聯合發射聯盟有全面直播，但是仍然有很多機密，因此即時直播只有發射行的前五分鐘。

聯合發射聯盟首席執行官布魯諾（Tory Bruno）告訴記者：「我們必須儘早停止直播，以免給對手提供過多的相關數據。」

這次運載X-37B的是聯合發射聯盟(ULA)的擎天神5型火箭(Altas V)，擎天神火箭的來歷相當具有歷史，早在美國第一個載人太空任務的「水星計畫」，太空人所搭乘的就是擎天神火箭。如今的擎天神5型，是2002年投入服務的最新型，這一次任務是這擎天神5型的第84趟飛行。

(中時電子報)