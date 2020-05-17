愛愛完卻不小心得了性病，那可真是樂極生悲！泌尿科醫師程威銘在Youtube頻道介紹台灣「最常見性病Top3」，他更驚爆沒亂搞也會染的3種性病，他提醒大家有這症狀就要去檢查了。

泌尿科醫師程威銘在Youtube頻道《深夜保健室》中表示，性病基本上須經親密行為才會感染，但他也有遇到病人自認「蠻乖的」仍在私密處長出異物。他接著提出常見性病Top3：

1.菜花

菜花因患部會長出顆粒狀凹凸的病毒疣，程威銘說菜花的潛伏期約3週至8個月，而且有可能還沒有長出菜花的病灶外觀，就有傳染力了。程威銘解釋，有1/3的患者感染菜花會自行痊癒，但也有臨床上遇到的個案都是越拖病灶越大，甚至看過有免疫力低下的老年人，生殖器快被菜花埋住，真的很像一個「有柄的花椰菜」。

2.淋病

程威銘說，淋病細菌很特別、也蠻脆弱。他指出，一般用抗生素就能殺死淋病，卻不會死光，因此他強調，務必正確服用抗生素否則又捲土重來。

3.陰蝨

陰蝨會緊抓著頭髮或陰毛，且讓患者感覺非常癢。程威銘指出，陰蝨不靠性行為也會傳染，他舉例說，「像軍隊裡大家睡一起，如過床單上的蟲卵會因為人躺過而移位到隔壁床去。」遇到陰蝨的話，他建議患者要把陰毛剃掉，並且提醒病人床單、貼身衣物要拿去煮過，如果只是洗一洗床單，蟲卵不見得會被清潔掉。」

程威銘說，性病常讓患者因病灶輕微或是害羞就醫而被拖延。他提醒大家，大部分的性病都會好，一出現不適請盡速就醫，平時最好就要維持良好的衛生習慣。

(中時電子報)