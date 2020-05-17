520內閣改組，財政部政次吳自心辭任，牽動一波財稅系統人事大調整。據可靠消息指出，財政部賦稅署長李慶華內定升任財政部常務次長一職，而賦稅署長遺缺擬由台北市國稅局長許慈美升任。而連同現任政次莊翠雲，財政部將有兩位女性次長級人物，是財政部有來罕見女力當家的現象。

財政部次長吳自心傳出辭任消息後，震撼財經圈，由於吳自心腦筋清楚，論述能力很強，為人謙和，深受財經部會文官喜愛，這次財政部發布，吳是因個人生涯規劃請辭，但外界對主被動卻議論紛紛。目前財政部或府院高層暫未替吳自心安排任何後路，處裸退狀態。

財政部有兩位政次、一位常次，吳自心請辭，督導國庫、公股業務常次阮清華升任政次；另一位政次莊翠雲仍負責督導國產、促參等業務，未來李慶華則督導賦稅、關務等業務。

李慶華賦稅系統出身，對賦稅業務相當熟稔 ，政策論述能力很強，頗獲歷任財長賞識。她曾任賦稅署組長、財稅中心副主任、賦稅署副署長、財政部主任秘書、北區國稅局長等職務，同仁對其評價極高。

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