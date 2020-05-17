總統府黑函事件震撼政壇，真相如何仍待警檢調查釐清，但無論是駭客所為還是內部吹哨，此次爆出的黑函都只是冰山一角，尚未露出的範圍究竟有多大？才真得讓人心寒和擔憂。

儘管總統府未說明此次事件是誰的電腦被盜，但從黑函釋出文件的第一人稱用語，被駭或者被盜取的是總統身邊最重要的決策幕僚，如果此事真是駭客所為，可預期總統府的機密文件早已被「看光光了」。

從黑函釋出的資料研判，此次事件有四種可能：一是總統府機密文件 被外部駭客盜取，資料經過變造；二是駭客盜取，但資料為真；三是總統府有內鬼，盜取資料後變造；四是資料為真，爆料者是總統府內對政治內鬥看不過去的吹哨人。

第一種可能，也是總統府目前對外放出的風向，這種情況雖然大幅降低黑函中蔡英文透過陳其邁、洪耀福等人，大鬥蘇貞昌和賴清德等政壇醜聞的傷害。

但如果真是駭客所為，能如此精準的假冒決策幕僚語氣，那就不只是機密資料被看光，連小英和蘇揆發出的命令都可能被竄改後「假傳聖旨」，在關鍵時刻足以動搖國本。

當然，傷害最大的是第二種，不僅涉及國安的各種機密都可能早被盜取，表面看來和行政團隊及副手「相敬如賓」的蔡英文，實際上對未來共事的夥伴蘇貞昌、賴清德充滿算計，連內閣改組、人事調度都是政治分贓，這是國安危機，更是最大的政治醜聞。

儘管第三種和第四種對國安的危害較輕，發函者目標很明確，只是不滿政壇內鬥和當前政治亂象，或是有意透過竄改訊息達到某種政治目的，所盜取的資料範圍有限，但若文件為真，浮上檯面的已如此不堪，何況還有更多在檯面下。

此次黑函中所涉及的事件和人事，在可查證的範圍內，許多都是事實，是否真假摻雜仍待調查，我們期待檢調不只要查誰洩密？更要查黑函釋出的文件是否為真？也只有如此才能真正釐清真相，或者還人清白。

(中時 )