高雄市長韓國瑜呼籲支持者6月6日不要去投票，國民黨台北市議員李明賢表示，藍營評估罷韓、反罷韓差距票數僅差1、2萬票。

李明賢在《2020聚焦關鍵》節目中，表示感冒藥有兩種，效果不同。就是要主戰跟主和，如同吃下去的藥效果不同，所以國民黨中央還是建議要冷處理、要主和。確實很多韓粉還是要主戰，認為要捍衛到底，這幾天當然韓國瑜定調，呼籲大家不要出來投票，跟黨中央的策略是一一致的。

李明賢指出，這幾天其實還有個變數，就是李來希槓上小燈泡的媽媽、時代力量立委王婉諭，藍營內部評估，大概會讓整個罷韓投票率多個幾趴，1%、2%就是關鍵。罷韓會不會過？現在藍營內部評估，罷韓、反罷韓兩邊是呈現膠著、五五波，差不了多少，可能差距1、2萬票而已，結果李來希出來罵小燈泡的媽媽後火上澆油，他是整台油罐車開出來，本來星星之火，本來是想把它滅火，結果變成森林大火。

李明賢表示，韓國瑜原本真的要在市政總質詢完，到520前後，才要出來宣布這個策略。否則一些韓粉都認為，你們這些人都在欺負韓國瑜。現在主要目標就是對罷韓降溫，降低投票率，至於有沒有人要出來投票，如果再出來投的話，也不能講是對或是錯。

(中時電子報)