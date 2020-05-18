民眾黨立委蔡壁如。（資料照片）

王浩宇在臉書揭露一張截圖，似乎是蔡壁如在飆北市府發言人。 （取自王浩宇臉書）

北市府日前推出「實名制口罩自動販賣機」系統鬧上新聞，王浩宇今日卻揭露一張截圖，顯示民眾黨立委蔡壁如對於「實名制口罩自動販賣機」的新聞，指責「發言人們都死了」。王浩宇驚呼「也太扯」！

北市府日前推出「實名制口罩自動販賣機」系統，市長柯文哲親自督導，認為還要再改善流程。

沒想到民進黨桃園市議員王浩宇今（17）日在臉書爆料，貼出一張截圖，似乎是民眾黨立委蔡壁如、北市府發言人黃瀞瑩、吳怡萱等人的LINE群組對話截圖，內容顯示對於北市府推出「實名制口罩自動販賣機」的缺失，蔡壁如在群組內指責「發言人們都死了」。

另外，此截圖還有民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨公關主任吳怡萱以及北市府發言人黃瀞瑩之間的溝通內容。

民進黨桃園市議員王浩宇質疑， 立委命令台北市政府發言人？黨政不分到這樣，也太扯？

另也有人質疑，這張截圖怎會流到王浩宇手上？是否民眾黨或是北市府發言體系有人洩漏出來？

(旺報 )