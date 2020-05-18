政府高層傳出疑似被駭客入侵，公布人事會議內容，會議內容被藍營質疑「獨立機關都不獨立」。國民黨團總召林為洲今天晚間在臉書上諷刺民進黨，民進黨好像跟「獨立」有仇，所有獨立機關都不獨立了，「包括台灣本身。」

在疑似被駭客公布的會議記錄中，談到NCC跟促轉會人選，高層的考量是「夠綠」、可以處理中天、跟民進黨互動好。儘管府方駁斥這些流出訊息有經過變造，藍營仍然質疑這就是代表獨立機關一點也不獨立。

而日前民進黨立委蔡易餘提案要刪除《兩岸人民關係條例》裏頭「國家統一前」的字眼，即便被視為法理台獨的做法，蔡易餘本人原先也說「總統會覺得我很棒」，但當國民黨團打算替他排審時，他卻處動撤案，還說是因為修法時機點「危險」。馬上被藍營調侃搞假台獨。

林為洲今天晚間就在臉書上諷刺這兩件事，「民進黨好像跟『獨立』有仇，所有獨立機關都不獨立了，包括台灣本身。」

(中時 )