受惠新冠肺炎疫情減緩，歐美陸續解封重啟經濟，各國政府積極灑錢救市的資金效應下，上周的台股再創波段新高，指數創高，原本應該樂觀看待，但眾多面向已出現警訊，提醒投資朋友在本周的操作上，務必留意潛在的風險。

首先是技術面的指標背離現象，例如上周一（11日）加權指數再創新高，一度站上萬一關卡，成交量卻萎縮到僅有1698億元，明顯較4月30日站上萬一關卡時的2317億元來得少，價量背離，也表示多方對於高檔的追價意願顯得保守。

大漲過後的股價評價偏高，則是基本面的隱憂，上市櫃公司第一季財報在上周五（15日）公告截止，由於新冠肺炎疫情影響，打亂了產業的供需狀況，衝擊上市櫃第一季總獲利創下近7年以來新低水準，4月營收亦見疲態，營收月減家數已超過半數達957家，在第二季營收趨勢下滑，下半年產業能見度不明朗的當下，應再次嚴格審視產業和公司營運前景展望。

籌碼追蹤上，雖然官股積極護盤，但外資依然站在賣方，5月的10個交易日裡，有9天都是賣超，累計賣超金額為1084億元，壓抑大型股表現，中小型個股雖然在投信積極關照之下，多檔個股漲幅亮眼，但反觀由買轉賣和連續賣超的個股，也成為盤面的弱勢族群。

最不可控的則是美國總統川普由拚經濟改為拚選舉，新一輪貿易制裁和放話讓美中貿易紛擾再起，中方則透過中國官媒《環球時報》社評強力反擊，包括將美國企業納入不可靠實體清單，對高通、思科、蘋果等美科技大廠進行限制或調查，暫停採購波音飛機等，中國政府回擊美方也不手軟。

面對前波套牢區的萬一關卡，諸多雜音再起，不得不尊重技術面的壓力，不過月線季線已呈現黃金交叉，提供下檔保護，10500整數關卡附近是季線所在位置，也是多方力守的支撐區，預期本周行情只要貿易紛擾不要太過失控，指數仍是以震盪為主，建議不追價，買黑賣紅區間操作。

但若美中對立情緒升溫，導致金融市場有較大幅的修正時，投資朋友也可以運用指數型反向ETF進行避險，例如：元大台灣50反1(00632R)、富邦NASDAQ反1(00671R)、元大S&P500反1(00648R)等，當然也可以適時減碼手中部位，等待拉回守穩的買點。

(本文作者為中華財經台分析師陳昆仁)

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(中時電子報)