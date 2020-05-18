每次下大雨，機車族最怕行經馬路標線時不慎打滑摔車，歷年來也有不少立委要求交通部公路總局改善。公路總局拿出各國標準，指台灣將防滑係數訂在45BPN並未低於國際標準，但也坦承提高防滑係數確實有正面效果。公路總局認為，標線還是要讓民眾能看到，在兼顧防滑與反光下，會盡量將防滑係數提高。

馬路標線，包含：停止線、斑馬線、雙黃線、車道線等，依據《交通工程規範》辦理畫線，防滑係數為45BPN，不過，仍有民眾反應，下雨天騎車時，天雨路滑，不小心會在馬路標線滑倒。儘管有些案件，可能是機車車輪本身抓地力差，但許多立委仍要求交通部檢討是否提高標線的防滑係數。

防滑係數訂在45BPN到底合不合理？公路總局表示，參考各國規範，日本為50BPN，大陸、香港，紐西蘭、澳洲都是45BPN，當然防滑係數提高，讓機車騎士不滑倒確實有正面效果。

公路總局解釋，馬路標線內含玻璃珠及骨材等成分，玻璃珠的功能為反光，骨材功能為防滑，兩種材料互斥，必須兼顧。市區有路燈，照明效果好，反光不需要太高，防滑係數可以調到65BPN，但鄉間地區因為路燈少，反光就必須調高，防滑係數就會下降。

公路總局曾於2017年12月間委託台大嚴慶齡工業研究中心，研究反光能力與防滑係數在各種不同環境下的最佳比例。交通部先前也有召集公路總局、高速公路局開會，最後決議在國道、快速公路的防滑係數要在50BPN以上，都會區在65BPN，非都會區落在50BPN至65BPN間，全國馬路標線的防滑係數，最低至少50BPN起跳。

立委趙正宇認為，都會區車流量大，需要更高的防滑係數，且照明足夠，公總的想法可接受。至於比較鄉間的地區，確實因照明不足需要更高的反光效果，在考量兼顧防滑與反光的情況下，就目前看來，仍有針對防滑係數改進的空間。

(中時 )