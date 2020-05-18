受到新冠疫情影響，最近NBA開始針對一些特殊數據做出調查與排名，其中列出季後賽生涯勝場數排行榜，暫時位居首位的竟然是前湖人控衛費許，他在季後賽拿下161勝98敗，壓過鄧肯(157勝94敗)、詹姆斯(156勝83敗)及羅伯特荷瑞(155勝89敗)。

說起費許這名傳奇控衛，在1996年選秀會第24順位被湖人選上，生涯待過湖人、勇士、爵士、雷霆及獨行俠，但他生涯5次奪冠全在湖人效力時期，分別是在2000、2001、2002、2009與2010年，退休後曾任尼克總教練，如今他是WNBA洛杉磯火花隊教頭。

不過費許這個季後賽勝場數排行榜龍頭位置，要不是本季受到新冠疫情影響無限期停賽，詹姆斯應該很有機會在今年季後賽輕鬆超越費許與鄧肯，成為這項排行榜第1位置，如今隨著NBA復賽日期未定，詹皇不知道何時才可達到這項里程碑。

另在NBA例行賽勝場數排行榜，前5名全由退役球星包辦，分別是賈霸(1074勝、勝率6成88)、派瑞許(1014勝、勝率6成23)、鄧肯(1001勝、勝率7成12)、史塔克頓(953勝、勝率6成33)、卡爾馬龍(952勝、勝率6成63)。

(中時 )