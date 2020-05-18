小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（18日）新聞重點。

【1】 酒店舞廳不解禁 公關小姐轉移陣地謀生

受疫情影響，中央流行疫情指揮中心上月下令酒店、舞廳停業，但KTV卻能照常營業，結果上月26日北市錢櫃林森店大火燒死6人，迄今董事長練台生未出面向社會道歉。日前北市再發生黑幫在好樂迪KTV慶生衝突事件，沒想到，台南市昨又傳出兩派酒客在錢櫃喝酒歡唱後衝突流血，讓KTV繼公安之後，其治安問題再度亮起紅燈。

【2】健保喊漲 陳時中鎖定高就診族群

健保財務告急！健保署統計，健保安全準備金剩下1000多億元，明年如果沒有調整保費，到了明年底只剩1.5個月，到2022年就會用完，遠低於「安全準備金必須要有1到3個月」原則，衛福部長陳時中直言，健保費應該要調整了，並希望不要喪失社會保險、量能付費精神。

【3】日本首舉 逗子市免費送水神

本神奈川縣逗子市16、17日在逗子文化會館免費發放可消除病毒的除菌液「次亞鹽素酸水」(微酸性電解次氯酸水，即「水神」)，讓民眾用來消毒手、桌子、門把等，以解決酒精消毒水不足的問題。逗子市官網特別感謝與旺旺集團共同開發的日本公司「Dairy Techno」捐贈次亞鹽素酸水生成機，機器背後也貼著「旺旺集團敬贈」的字樣。

【4】銀行外銷轉內需 疫樣難救

新冠疫情讓飛機飛不了、國也出不了，讓航空卡、哩程卡，甚至是加碼外幣消費的信用卡毫無用武之地，雖然各銀行緊急「外銷轉內需」，改打網購、外送餐飲回饋，但無奈消費量體懸殊過大，簡直是杯水車薪。

【5】老蕭求突破激新火花 傳動念加盟環球

蕭敬騰（老蕭）2016年5月與華納唱片三度續約3年，合約日前屆滿，各大唱片公司瘋搶歌王加盟；據了解，在大陸港台擁有眾多大牌歌手的環球唱片，去年底開始和老蕭的經紀團隊多次碰面商討，過程十分融洽，考量到環球旗下人才以及資金雄厚，老蕭為求自我突破，雙方合作箭在弦上。

(中時電子報)