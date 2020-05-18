第 73屆世界衛生大會（WHA）18日以視訊方式舉行，衛福部17日證實仍未收到邀請函。然有多國友邦和理念相近國家助台行動仍密集洽促WHO秘書處邀請台灣出席WHA。據法新社報導指出，一份議程文件顯示，WHO秘書長譚德塞宣稱台灣與會問題的提案已送交WHA總務委員會審議。

台灣在這次新冠肺炎疫情防堵成效佳，也獲得多國肯定。包括美國及其他理念相近國家也呼籲WHO讓台灣參加WHA。據法新社報導，一份關於WHA議程的5月15日文件中，WHO秘書長譚德塞表示，台灣能否以觀察員身分參加WHA的提案「送交總務委員會（General Committee）審議」。

世界衛生大會（WHA）18日以視訊方式舉行，衛福部昨證實仍未收到邀請函。衛福部國合組表示，現在規畫方向是：若疫情緩和改為10月或11月舉辦實體會議，可能屆時再由友邦為我發言爭取參加。

(中時電子報)