5/18-5/24｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

2020年快過了一半，各種天災、人禍的頻爆出，人稱「國師」的星座專家唐綺陽問：「是否沒來由的覺得心裡很亂、有點煩，或睡不著？」她進一步點出了原因，是因為這一周因星象變化，「關鍵時間點」可能會發生令人措手不及的驟變。

唐綺陽針對最近的時勢，透露「火星雙魚的此刻，每個人都有個蠢蠢欲動的意念、某項決定蓄勢待發」，但又因為「命運正在牽引」劇情一直在變，所以人們更感覺一種身不由己的焦躁。

唐綺陽點出了關鍵時間點可能會發生難以預料的事情！她用星象來解釋，因為本周也是火星、天王星「六分入相」之周（至5/25下週一準角度），這意味著「受害者vs價值、弱勢vs金錢、藝術vs生活」將以各種奇特樣式成為焦點，因為是火星與天王星，可能是「擦槍走火」、也可能是「奇襲」、或劇情「瞬間反轉」，驟變令人措手不及。

太陽最後衝刺，5/20周三進入雙子，節氣交換的這段期間，氣流比較混亂，注意筋骨問題及容易心煩意亂。過了周三之後，、日、金、水皆在雙子，加上金星逆行，跟老朋友、老同學聯繫變多，更能趁機檢視教育系統、社交、旅遊等議題，也有機會獲得好的點子。

木星已逆行，「木冥二度合相」的戲劇性力道業已展開，唐綺陽甚至預測出六月底會是一個高峰！她進一步解釋，第一波三、四月的「因」，在六月底前形成「果」（不論好壞），而是三四月疫情所造成的生活停頓，必將導致更多撐不下去的行業、公司、商店倒閉收攤，或企業的改弦易轍，或人們對生活、價值觀的劇烈改變，後座力陸續展開。

如何面對令人措手不及的驟變？以個人而言，當生活、價值觀、機會都劇烈改變，那現在就是「生涯分水嶺」，唐綺陽給出了建議 ：「與其等著被命運暴擊，不如握回主控權，主動迎向改變，不要害怕，因為大家都一樣」。

本周星象可能會帶給人什麼變化？唐綺陽以正向來說，火天使「宗教、藥物酒精」對生活的影響加劇；也激活了「心靈、前世今生、命運」感；對藝術、美的事物更容易有感；或是面對自己內心的騷動，揭開暗中的事情，帶來命運改變。

重要星象：太陽最後衝刺，日、金、水皆在雙子，火星、天王星有相位。

工作注意↓

巨蟹：遇到唱反調的人，反而能遇強則強

獅子：應主動積極，好好耕耘做好前置作業

天蠍：別急著展開新計畫，先把舊東西做好

水瓶：不要太孤僻，集思廣益會更好

桃花注意↓

白羊：別太安心就造次，要聆聽對方的想法

雙子：當心踩到別人的底線，要搞清楚狀況

處女：桃花帶有成熟、藝術氣息

魔羯：被過度關注，覺得很煩惱

金錢注意↓

金牛：不要太相信直覺，臨時動議很危險

天秤：左手進右手出，不過花得值得

健康注意↓

射手：注意交通問題，避免粗心受傷

雙魚：免疫系統下降，出入公眾場合要當心

本周至5/25下周一，這一段時間意味著「受害者vs價值、弱勢vs金錢、藝術vs生活」將以各種奇特樣式成為焦點，因為是火星與天王星，可能是擦槍走火，也可能是「奇襲」，或劇情「瞬間反轉」，驟變令人措手不及。（圖/摘自唐綺陽占星幫FB）

(中時電子報)