警方在鐵絲網中採證車禍撞擊的蛛絲馬跡，釐清肇事責任。（程炳璋攝）

黃婦的車輛經撞擊後車身毀損幾乎報銷。（程炳璋攝）

肇事的白衣駕駛者被目擊者拍下肇逃畫面。（陳姓民眾提供／程炳璋台南傳真）

跟著逃跑的1男1女乘客。（陳姓民眾提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區民生路與中華西路口18日凌晨1時30分發生1起死亡車禍，騎車的黃姓婦人遭1輛闖紅燈的銀色轎車高速撞擊，黃婦噴飛10公尺著地，頭部重創，送醫不治，轎車失控卡進工地旁的鐵絲網，車上2男1女見車動彈不得，竟直接下車逃逸，遭目擊者手機錄下肇逃過程，警方正循線追緝中。

開車撞死機車婦，2男1女竟棄車逃逸，目擊者手機錄影斥惡劣

40歲黃婦離婚育有2子，18日凌晨1時許，她見小孩都已入睡，獨自騎機車外出，沿安平路西向東往民生路行駛，卻在民生路與中華西路口，遭1輛沿中華西路南往北，卻違規闖紅燈的銀色轎車直接高速撞上。

黃婦機車被撞飛，幾乎全毀，她身體也往前噴飛10公尺落在路旁，頭部受創濺血，送醫前無呼吸心跳，經醫院急救宣告不治。

肇事轎車撞車後失控偏向，撞入路邊建築工地的鐵絲圍網，因為力道強，車身卡在鐵網中動彈不得。

轎車內包括1名駕駛與後座乘客2人不顧黃婦倒臥馬路，竟選擇下車徒步逃逸，一旁的陳姓騎士剛好目擊車禍過程，見3人肇事竟還落跑，騎車加速追上3人，拿出手機拍攝，喝令「快回來」、「肇逃喔」，最後仍無法喚回3人。

陳姓目擊者表示，肇事車輛內有1名駕駛、2名後座乘客，白色T恤為駕駛人，另外同穿黑色上衣的1男1女為乘客，3人下車往民權路方向奔逃。

這場車禍造成黃婦慘死，她兩名就讀國一與國二的兒子跟著父親（黃婦前夫）到派出所做筆錄，兩兄弟還不知媽媽已過世，乖乖的坐在椅子看電視。

車禍現場聚集不少民眾，拍照上傳網路並譴責肇逃者，警方徹夜調閱監視器畫面，正循線追緝3人到案說明。

(中時 )