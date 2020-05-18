憑〈愛你〉一曲成名的陳芳語（Kimberley），2018年赴大陸參加選秀節目《創造101》後，知名度更上一層樓，日前卻和前東家「理響音樂」爆發糾紛，讓她忍不住拍片哭訴遭黑函攻擊。儘管事業不順遂，陳芳語的感情路似乎頗為得意，本刊發現她去年10月與《超級偶像》出身的林利豪同遊美國後，今年4月已產出「愛的結晶」，戀愛進度飛快。

近來陳芳語傳出與一名男子過從甚密，本刊記者循線追查，發現男主角原來是七年前參加《超級偶像》、以第五名成績脫穎而出的林利豪。不過，小倆口對這段感情相當保護，鮮少在網路放閃，直到去年同遊美國舊金山，兩人才在同框親友的「打卡照」中露餡。

向來保護戀情的陳芳語，在IG被抓包曾與林利豪同遊美國，肢體互動相當親密。（圖／翻攝自IG）

去年十月底，陳芳語的美國親友，在社群網站上傳一張照片，感謝陳芳語和林利豪前來探望。照片中四人排排站在金門大橋前合影留念，明顯可見陳芳語將身體靠向右後方的林利豪，男方則伸出左手攬住女方的纖腰，露出幸福洋溢的笑容，兩人之間的情愫不言而喻。

愛火藏不住的陳芳語和林利豪，曾各自秀出「微同框」的騎馬出遊照。（圖／翻攝自IG）

此後，陳芳語不但會在林利豪的自拍照按讚示愛，去年底小倆口還低調放閃，曬出「微同框」的騎馬出遊照。同樣熱愛音樂的兩人，今年四月底合作單曲〈老大不小〉，成為第一個「愛的結晶」。這首歌由林利豪主唱，並和其他音樂人填詞，陳芳語則在作曲上付出了心血，讓林利豪難得公開示愛：「謝謝小金（陳芳語）讓這首歌的曲有了新生命。」

現年二十五歲的陳芳語，出道至今先後和男團「JPM」成員廖允杰、「MIXION」中泰混血成員MAX、「富邦勇士」籃球隊退役球員魏維爆出緋聞，電力相當驚人。二○一八年，陳芳語被拍到與一名黑帽男上演溫馨接送情，還傳出祕戀一年，但最後仍被她發「朋友卡」撇清關係。

2018年陳芳語參加選秀拚二次出道，人氣飆升後卻陷入經紀糾紛。（圖／報系資料庫）

陳芳語曾透露，選擇異性的先決條件是「孝順」，因為「人的內心會決定他帥不帥」，最好還要有寬厚的肩膀、兩人可以一起健身。好巧不巧，林利豪除了愛運動，還擁有寬肩、八塊肌，和女神又興趣相同，條件完全吻合！

平時靠運動維持體態的陳芳語，曾開出擇偶條件希望對方「有肩膀、愛健身」。（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)