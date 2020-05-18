在華歌爾專櫃上班的曾女，在公司17年的表現都十分優秀，但竟然有資深老鳥眼紅，故意在曾女的百貨置物櫃下方，放一堆金紙、符咒跟巫毒娃娃，曾女意外發現此事後向公司反映，結果公司主管們卻不願說明，加上2位主管時常在她背後放冷箭，搞到曾女實在無法忍受，因而罹患重度憂鬱症，吞藥自殺未遂。

曾女指控，自去年初開始，華歌爾公司A8館的副店長、指導員就聯手其他人，將巫毒娃娃、黃色符咒、金紙及水果，刻意放在她的置物櫃下方，想辦法讓她工作不順或精神不濟，就是希望讓她感到身體出現狀況後而自動離職。

曾女說，「有一次在置物櫃要拿包包時，才意外發現這些奇怪的東西，我當場嚇了一大跳，趕緊跟上層主管報告，但始終得不到任何一句解釋」。但自從「下符咒」事件發生後，曾女的精神狀況漸漸走下坡，工作時變得精神恍惚、月經時間都因此錯亂，有時連找客人零錢都找錯，也因此被主管鎖定是問題人物。

然而放小人的事情，公司的主管始終沒人願意說明也不知道是誰做的，但這已經讓曾女每天感到緊張兮兮，加上後來又被公司調離現職，排了一堆不合理的班表，最遠來回上班要2個半小時，天天讓她疲於奔命，「我開始深刻感受到職場的黑暗，所以得了憂鬱症住進醫院」。

對於曾女突然沒有上班，與她同個專櫃的同事卻個個支吾其詞，無法說出原因。（圖／本刊攝影組）

台北市勞工局勞動基準科長陳昆鴻說，去年確有接獲曾女投訴，有協助雙方談和解，但2次都破局，對於華歌爾資遣曾女是否違法將進行了解，而該公司因未依規定變更員工上下班時間，明顯違反《勞基法》，已裁處2萬元罰鍰。

新光三越百貨A8館林姓副店長表示，自己只管業績，其他人的事情並不會管太多，更否認有職場霸凌一事，推稱是曾女胡亂說話，更否認自己放玩偶、金紙、下符咒等，「我不曉得是誰做的，可能她（曾女）吃太多藥精神錯亂。」

台灣華歌爾股份有限公司胡姓人事經理說，因為公司業務需要、以及曾女跟同仁間有摩擦，才把曾女調到他處，並非是惡意調職，後來因曾女有憂鬱症、又不配合公司業務，所以才將她資遣。

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(中時電子報)