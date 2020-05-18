華歌爾櫃姐曾小姐每年周年慶期間都創下超過2000萬元的驚人業績，但也正因為這個原因遭人眼紅生妒，主管竟用羞辱的方式想讓她「自動離職」，將她從專櫃櫃姐降調為特賣會花車小妹，每月薪水也因此從6萬多元變成2萬3千元，而且每個月還得輪值4個不同上班地點，讓曾女疲於奔命，公司再以不配合公司為由，強迫她做到這個月初離職，就連應該給的資遣費都胡亂計算。

曾女說，主管還暗示她「若不服從就自動走人」，否則就可能調到桃園的工廠當車間女工。還三不五時揶揄曾女「其實換個環境上班也不錯，至少知道以後要搭哪個路線的公車去玩」。

曾女為了有份工作養活自己，當了半年的花車叫賣小妹，好幾次被路過的老客人撞見詢問「妳怎麼會在這邊上班？」這句話觸動曾女的內心深處，讓她當場羞愧自慚，好幾次躲到廁所裡面擦眼淚。

華歌爾公司為了逼曾女自動離職，把她從專櫃調到特賣會的花車，充當叫賣小妹，甚至要脅要派到工廠當車縫女工。（圖／本刊繪圖組）

後來曾女實在受不了這種折磨，只好請假在家休養2個月，孰料，準備復職的前一刻，公司人事部卻以「工作不適任」的理由資遣她，而且立即將她上班的工作證消磁，也不准她走進公司櫃位一步。

出身彰化的曾女，父親從事養殖漁業，她高職畢業後即北上找工作，剛開始因為沒有工作經驗只能打打零工，將每月薪資寄回南部老家，2003年，22歲的曾女經過華歌爾的推薦及考核，順利進入公司任職，如今面臨被惡意資遣的命運，處境堪憐。

台北市勞工局勞動基準科長陳昆鴻說，去年確有接獲曾女投訴，有協助雙方談和解，但2次都破局，對於華歌爾資遣曾女是否違法將進行了解，而該公司因未依規定變更員工上下班時間，明顯違反《勞基法》，已裁處2萬元罰鍰。

新光三越百貨A8館林姓副店長表示，自己只管業績，其他人的事情並不會管太多，更否認有職場霸凌一事，推稱是曾女胡亂說話，更否認自己放玩偶、金紙、下符咒等，「我不曉得是誰做的，可能她（曾女）吃太多藥精神錯亂。」

台灣華歌爾股份有限公司胡姓人事經理說，因為公司業務需要、以及曾女跟同仁間有摩擦，才把曾女調到他處，並非是惡意調職，後來因曾女有憂鬱症、又不配合公司業務，所以才將她資遣。

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(中時電子報)