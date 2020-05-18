在華歌爾公司保持零客訴業務神話的曾小姐，全家都是華歌爾的死忠支持者，然而公司竟然罔顧曾女對公司的貢獻，將她惡意調職、減薪還資遣。曾女說，她是一個連到國外旅遊都在研究內衣的人，但最後公司竟以不適任為理由，故意逼她走路，叫她情何以堪。

5月6日當天，曾任華歌爾櫃姐的曾小姐特別帶來20多套自己的內衣攤在桌上展示，她34D的曼妙身材相當吸人眼球，「我最引以為傲的就是收藏了上百件自家品牌的內衣褲，甚至同款但不同花色的內衣也都有，因為它們對我來說就是別人看不到的LV精品。」

曾女得意的說，只要遇到陌生客人臨櫃試穿時，她絕不會先推薦最貴的產品，反倒幫她們量身挑選最合適的內在美，「其實不論是少女、人妻還是阿嬤級的女人，我發現女生對於私密衣物都有討論不完的話題，不管是胸圍尺寸、鋼圈材質、舒適度等，我也都能一一詳盡解答，也因此獲得顧客的信任。」

曾女非常了解女人心思，也擅長銷售，而且服務相當細膩，華歌爾公司還將她放在公司期刊上大肆表揚。（圖／張文玠攝）

「我連在國外度假也忙著處理客人需求，就是要讓客人有賓至如歸的感覺，盼望她們能穿到最舒適的內在美。」曾女表示，進公司之後自己先在普通小賣場歷練，不到2年就被派到台北市一級戰區新光三越百貨A8館，薪水也快速翻漲。

曾女不服的說，「我的被客訴紀錄是零，也拿過多次績優表揚，現在卻用不適任的理由逼我走，我聽到時整個錯愕，為何公司要這樣對待我一個弱女子，我現在除了吃抗憂鬱症藥物，還要向人借錢打官司，體重也從44公斤降到37公斤，我只盼望司法能還我一個公道。」

台灣華歌爾公司已有50年歷史，旗下擴展13個內衣品牌，以體貼女人為號召，吸引不少忠實顧客，董座陳國鎮一手撐起的內衣王國，相當重視顧客形象，也是許多新鮮人嚮往的好公司，2017年的消費者心目中理想品牌調查，被獲選為當年度的優質公司之一。

曾女說要不是被公司逼上絕路，也不願意與公司鬧翻，直到現在她仍熱愛這份內衣銷售工作。（圖／讀者提供）

台北市勞工局勞動基準科長陳昆鴻說，去年確有接獲曾女投訴，有協助雙方談和解，但2次都破局，對於華歌爾資遣曾女是否違法將進行了解，而該公司因未依規定變更員工上下班時間，明顯違反《勞基法》，已裁處2萬元罰鍰。

新光三越百貨A8館林姓副店長表示，自己只管業績，其他人的事情並不會管太多，更否認有職場霸凌一事，推稱是曾女胡亂說話，更否認自己放玩偶、金紙、下符咒等，「我不曉得是誰做的，可能她（曾女）吃太多藥精神錯亂。」

台灣華歌爾股份有限公司胡姓人事經理說，因為公司業務需要、以及曾女跟同仁間有摩擦，才把曾女調到他處，並非是惡意調職，後來因曾女有憂鬱症、又不配合公司業務，所以才將她資遣。

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(中時電子報)