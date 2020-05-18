台積電於上周五正式宣布赴美設廠後，該股在台股現貨市場雖大漲，但在美股掛牌的台積電ADR卻遭空襲！台積電ADR在上周五的美股表現係慘跌4.4%，顯示國外投資人對台積赴美設廠消息，似偏空解讀。

美股在上周五表現還算不錯，包括道瓊工業指數、以科技股為主流那斯達克指數及史坦普500指數等，都以榮面收市，唯獨費城半導體指數重挫2.19%，而台積電ADR單日跌幅，還遠超過費半跌幅，顯示短線賣壓著實不輕，不宜輕忽。

若依台積電ADR上周五收盤49.8美元，折算在台股現貨行情約298元，而台積電在上周五於台股收盤也恰巧是298元，顯示內、外資對該股赴美設廠的多、空看法相當分歧。

因為赴美設廠激勵台股現貨大漲，但在美股ADR卻大跌，使該股本周表現，多少將受ADR負面影響，上檔將不易突破300元關卡或半年線309元反壓，若本周未能有效突破300元的下降壓力，則台股在年線與萬一大關等壓力區的解套賣壓，不宜漠視。

業內人士指出，台積電前波在加權指數突破萬一大關時，未能突破新高，顯示該股在300元以上的相對高檔區，一直未能有效突破下降壓力線，加上台股於MSCI半年度的權重調整再被調降，使外資短期在台股或持續偏空，不易改善，值密切追蹤。

台積電本周走勢雖因ADR而承壓，不過，台股短期仍有國安基金等國家隊法人護持，而且重量級權值輪動態勢，仍相對穩健，加上個股依題材領先盤勢發展，仍在盤面上活蹦亂跳，使台股低檔似也不必過分悲觀。

(工商 )