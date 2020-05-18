日本《產經新聞》18日在頭版頭條以「美中將因台灣加入WHA問題對決 WHO成『新冷戰』舞台」的標題報導指出，世界衛生組織（WHO）18日將召開年度世界衛生大會（WHA）的視訊會議，預計大會上美中將針對台灣以觀察員身分參加WHA，以及新冠肺炎疫情初期對應等議題激烈對立。美中關係對立恐進一步升高，加速「新冷戰」。

美國媒體等指出，大會上，美國等可能主張以投票的方式表決是否讓台灣參加。若真的投票，參加的加盟國必須過半數。美國議會的超黨派諮詢機構「美中經濟安全保障調查委員會」在12日的報告中指出，台灣的新冠肺炎疫苖和治療藥之見解無法與WHO加盟國共有，威脅全球的衛生保健。

一般認為，美國在大會上將批判大陸在疫期一開始的對應。美國總統川普想將追究大陸隱瞞疫情資訊使感染擴大的責任，還擺出「可與中國斷絕所有關係」的強硬姿態。

大會上也可能討論，WHO發布「國際擔憂的公共衛生緊急狀態」宣言的時期。WHO秘書長譚德塞1月22、23日沒有發布緊急狀態宣言，被指責是因為受到大陸施壓而延誤發布，導致感染擴大。川普指WHO「偏向中國」而宣布停止出資。

產經報導，大會後，預計美中的緊張關係仍將繼續。台灣20日將舉辦蔡英文總統的第2任的就職大典，美國海軍13日派驅逐艦通過台灣海峽，被認為是牽制中國之舉。如果在大會上對中批判高漲，習近平與領導團隊也可能在22日開幕的大陸立法機關、全國人民代表大會上反駁。

(中時電子報)