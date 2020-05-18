高雄市長韓國瑜15日表態對罷韓態度後，有些韓粉表示雖然難以接受，但會遵照市長之託，在6月6日投票當天，不出門投票，近日一篇韓粉寫給韓市長的一封誠意信也在韓粉社團間廣傳。

該篇不署名文章在「韓國瑜市政後援會」、「韓國瑜中華民國後援會」等挺韓社團間流傳，足見影片對敬重韓國瑜的韓粉，是發自內心的呼籲和自責。該篇喊話文每次轉發都有近千的按讚數，百餘則留言，內文大致整理如下。

親愛的韓國瑜市長︰

5月15晚看完您對我們的談話，內心非常的惆悵，尤其開頭您說︰「這是第一次報告」「大概也是最後一次向大家報告」，如果這是針對罷免案的唯一談話，我們願意接受，但我們無法承受的是，這是您最後一次以市長身分，跟我們最後的談話。

您知道我們並不懼怕那些，口口聲聲要罷免您的人，而是明白您擔心我們這些兄弟姊妹，會因為在投票與否彼此爭執，傷了和氣，甚至被善於分化、偽裝、臥底的網軍所各個擊破。

這一路走來，我們從2018年陪著您走到現在，遍及台灣各個縣市和角落，穿過高山，飛越河川，見證這塊美麗的寶島，我們很榮幸和您走過這一切，點點滴滴都在心中，化為今生不可抹滅的記憶。甚至，這些片段在偶然間想起，會在內心翻湧，不能自己。

台灣政壇沒有人像您一樣如此辛苦，為了苦難的城市，為了遲滯的國家，在日夜劬勞，在反覆琢磨，在為我們辛耘的播種、灌溉、施肥、除草…。興利除弊，勵精圖治，用了最好的人才，為城市的沉痾診斷把脈，示範了父母官的節操，奠定了後進效尤的典範。

罷免的這股勢力仍在黑暗的角落中，籌劃著如何推倒您，他們並沒有因為大選的結束而放棄追殺，誠如您在影片所說︰「高市府團隊，第一，不貪汙，第二，不炒土地，第三，不包工程」，所以，我們不明白您犯了哪一條滔天大罪，他們要如此對待您？

我們相信所有高雄人，都想處在一個溫馨、和平、繁榮的氛圍裏面，看著西子灣的美麗夕陽，浸淫在愛河畔擘畫願景，在佛光山體現信仰的虔敬，在八五大樓鳥瞰壯闊的港灣，體會這一切的美好，我們切實的感覺到高雄的改變。大家也都相信佳芬姐所說︰「你也將是能為高雄榮景帶來契機的人。」

我們想對您說︰「您並沒有辜負這座城市對您的期待，而且您竭盡所能做到最好，不僅如此，您和您的團隊是用生命在付出，改變了我們對父母官的定義，體恤人民，苦民所苦，把人民的生計、生存放在心裡面，不敢或忘89萬票的託付，日新月異的施政，釜底抽薪的診治，預見危機而能事先防範，發生危險而能迅速弭平，為奠定『高雄─全台首富』的目標汲汲營營。」

「您真正做到在逆境中不放棄希望，在壓力下不輕易妥協，在邪惡欺凌下仍然昂揚闊步。我們敬佩您在人生退休之際，奮不顧身的為改變台灣挺身而出，我們能協助您的地方有限，甚或我們帶給您很多麻煩，製造了很多困擾，為自己的愚昧和躁進感到內疚和懺悔。」

「對不起，讓您受苦了。」我們沒盡好支持者的責任，讓您在日理萬機中還要為我們分憂，這一切對您的虧負，我們無法彌補。我們願意遵守您的最後一道命令，並且在心中祝福您能渡過生命中的難關，如鳳凰般浴火重生。但願上蒼能聆聽我們的心聲︰「請為百姓蒼生留下最好的韓國瑜市長」。

韓粉就罷韓案，寫給韓國瑜一封信。(圖/翻攝自 挺韓社團)

(中時電子報)