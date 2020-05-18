高雄街頭昨（17）日突然出現大量布條，綠底白字寫著「阿舅要回來了」，有人認為這可能是罷韓新招，只是地方政壇過去常私下稱前市長陳菊胞弟陳武進為「阿舅」，正值民進黨高市黨部主委選舉，菊系高閔琳與海派趙天麟相爭之際，布條出現後也引發政界議論。網友表示，「終於露出真面目了」，不過也有人好奇，問阿舅是誰？

綠底白字寫著「阿舅要回來了」，包括三民區、楠梓區、大社區、鳥松區都掛有神秘布條，不少民眾覺得奇怪，紛問「這是什麼？」「誰家阿舅要回來了這麼大費周章貼布條要給全高雄知道？」

雖然未點名「阿舅」是誰，但在地政壇人士猜測，布條指涉陳菊胞弟陳武進的可能性極高，且25日民進黨高市黨部主委選舉就要投票，引發聯想。

網友留言表態。（圖／摘自中時電子報）

對此，網友表示嘆，「誰回來都不會比現在更好！」「終於露出真面目了，陳，在後面磨刀霍霍很多人假鬼假怪說罷勉跟他無關，其實很多人把柄在人手裡所以一定要搶下市長寶座」、「阿舅就是某人的白手套，人盡皆知」、「好可怕啊！南台灣的惡勢力要班師回朝了嗎？！」「看放這麼久就知道是反罷的布條」、「不奇怪，陳打算傳位給弟弟，接市長位子」。

另外，有高雄市民指出，有看到兩個人騎機車在鳳山區到處掛布條，「他們還有看手機指定地點掛」、「左營沒有欸」、「我今天從鼓山美術東二到新興復興路四處都看得到『阿舅回來了』想說這是怎麼樣」、「市政府周邊也有看到，到底阿舅是誰？很好奇」、「早上上班也有看見，到底何方神聖啊」。

(中時電子報)