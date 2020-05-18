同欣電（6271）15日召開線上法說，展望2020年第二季營運，總經理呂紹萍表示，受菲律賓廠停工衝擊，第二季營收展望下修、預計將較首季衰退個位數百分比，但對毛利率表現審慎樂觀，預期今年以RF模組、CMOS影像感測器（CIS）成長動能最強。

同欣電2020年4月自結合併營收5.9億元，月減13.22％、年減7.08％，降至近10月低點、亦為近3年同期低點。不過，累計1～4月合併營收25.44億元，年增13.01％，仍創近4年同期高點。

其中，4月影像產品2.87億元，月增11.53％、年增達79.12％。陶瓷電路板1.35億元，月減34.31％、年減53.39％。混合晶片模組1.25億元，月減9.61％、年減22.35％。高頻無線射頻（RF）模組0.27億元，月減58.46％、年減9.84％。

呂紹萍表示，菲律賓政府因應新冠肺炎疫情實施封城檢疫，菲律賓廠自3月中起停工、4月中起小幅復工，目前產能已回復至約40％。原先預期第二季營收將較首季成長，但由於停工影響陶瓷電路板及混合晶片模組生產，致使第二季營運展望因此下修。

呂紹萍指出，RF模組受惠數據中心、低軌道衛星2大應用客戶需求，帶動首季營收強勁成長，雖因供料不及導致4月營收驟減，但5月起便逐步恢復。影像產品需求仍相當健康，預期第二季營收將較首季成長、第三季需求展望亦健康。

對於四大產品今年展望，呂紹萍表示以RF模組及影像產品最強，均將有頗大成長幅度，且兩者主要都在台灣生產，受疫情影響較小。其中，CIS晶圓重組（RW）月產能將按計畫在第三季前提升至16萬片，看好下半年畫素32M以上的高階產品比重將提升。

至於混合晶片模組雖受汽車市場疲軟、相關壓力感測器需求疲弱影響，但超音波感測器需求則因疫情而提升，預期今年整體表現將不錯。至於陶瓷電路板則受疫情衝擊一般照明及車燈應用需求疲弱影響，預期今年需求仍將持續衰退。

對於第三季訂單能見度，呂紹萍表示能見度雖有、但需求可能有所修正，因此仍保守看待，但希望下半年毛利率能回到2014年的3成左右高檔水準。同時，超音波感測器客戶為因應市場需求，持續致力增加晶圓供給產能，預期需求自第三季末起可望開始放量。

(時報資訊)