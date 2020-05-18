交通部觀光局表示，自4月16日起發布觀光產業紓困2.0方案，提供營運及薪資補貼申請，截至5月14日止已核撥41.6億元，將持續加速核撥補助，協助業者共度難關，並呼籲業者盡早在受理期限內提出申請。

新冠肺炎疫情延燒全球，致使來台及出國旅客自2月起一路驟減，初估至4月已驟減達99％，使觀光產業成為「海嘯第一排」、艱困中的艱困產業。觀光局對此全體總動員，並簡化審核及認定標準、加速核撥流程，在2周內大幅提升核撥績效，以達到及時紓困目標。

觀光局指出，截至14日，觀光產業薪資補貼已核撥23.8億元、受惠65,005人，占受理數比重已達84％。觀光產業營運補貼已核撥10,296家、17.8億元，核撥家數及金額分達受理數的91％及72％。

此外，薪資補貼、營運補貼、停止出入團補助的待補件數，目前分別有2,284件、93件、5,975件。觀光局表示，目前正派專人處理中，將盡速完成補件並撥付款項，以解業者燃眉之急。

觀光局指出，導遊領隊及領團人員生計費用補貼申請受理至5月31日止，觀光產業營運及薪資補貼受理申請則至6月30日止，逾期提出申請者將不予受理，呼籲業者儘早於期限內提出申請。

此外，觀光局提醒，若已請領其他部會提供受疫情影響等性質相同補貼，依規定不得重複申請，如觀光局導遊領隊及領團人員生計費用補貼、勞動部無雇主薪資補貼，二者僅能擇一請領，撥款前將與其他部會同性質補助、補貼名單相互比對，若重複申請將不會發給。

(時報資訊)