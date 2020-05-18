汎德永業(2247)2020年第一季合併營收81億元，年增13.28%；稅後淨利0.9億元，則年減15.57%，每股稅後盈餘（EPS）1.3元，低於去年同期的1.54元。

汎德永業表示，新冠肺炎疫情降低民眾搭乘大眾運輸工具意願，加上低油價因素，推升消費者購車意願，且旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整，銷售表現保持穩健，帶動合併營收表現成長。獲利略為下降，係由於新設據點導致費用率略增。

汎德永業表示，歐美車廠已逐步復工，預期新冠肺炎疫情造成的不確定性將會下降，「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」與「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」正式加入營運，隨著經濟規模效益發酵，可望增添公司成長動能。

展望第二季，部分BMW與Porsche新車的供貨可能會遞延，但隨著歐美車廠已逐步復工，預期新冠肺炎疫情造成的不確定性將下降，另外隨著電動車產業發展，公司將持續引進BMW及Porsche 品牌能源車與智能車，預計Porsche首款電動車今年即可在台上市，對公司搶攻國內豪華車市場占有率有助益。

(時報資訊)