台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)2020年第一季EPS 0.54元，表現仍相對穩定；公司表示，訂單能見度達3個月，對第二季持續樂觀。

沛波2020年第一季營收7.49億元，創歷史同期新高，較去年同期增加5.02%；毛利率年減0.36個百分點至6.7%；營業利益約0.2億元，年減16.65%；業外利益縮水；第一季稅後淨利為1,646萬元，年減47.36%；稅後每股盈餘（EPS）0.54元，低於去年同期之1.02元。

沛波表示，受惠國內需求持續維持高檔，帶動第一季營收續創新高，在接單放量與成本控管得當下，第一季毛利率尚能維持，但因去年台南廠加入等相關營業費用的增加，影響獲利表現。

展望第二季，總經理葉俊良指出，今年首季全台建照核發較去年同期增加6%，證明建築用鋼筋需求的持續成長，未來在危老政策落日的推波助瀾，可望加速老舊住宅改建整合的腳步，也突顯國內鋼筋產品需求熱度。鋼筋市場以內需為主，不受新冠肺炎疫情影響，受惠市場需求，目前在手訂單掌握度達三個月，可望激勵沛波營收持續維持高檔，獲利將會同步提升，對未來業績展望維持正向看法。

(時報資訊)