以色列媒體昨（17）日報導，大陸駐以色列大使杜偉當天上午被發現陳屍官邸，針對死訊，大陸央視昨日深夜已證實消息，指出初步判斷，杜偉是因為身體健康原因意外去世，享年58歲。

以色列《國土報》（Haaretz）、《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）昨日引述以色列外交部官員說法指出，大陸駐以色列大使杜偉周日上午被發現陳屍位在特拉維夫北方的赫茲利亞市（Herzliya）官邸，當地另外一家電視台Channel 12 TV引述不具名急難醫護人員透露，初步判定杜偉是在睡夢中自然死亡。

針對消息，綜合北京《青年報》、香港《經濟日報》報導，大陸官媒央視17日深夜證實杜偉死訊，初步判斷他是因為健康原因意外去世，不過還須進一步證實。

另外，大陸《環球時報》總編輯胡錫進也撰文指出，杜偉當天早上沒有正常起床，同事後來進入官邸叫他時才發現他已經去世。

胡錫進也引述杜偉同學的說法指出，杜偉是個對於工作很拚的人，而且近來天天加班。

另外，以色列外交部昨日已率先證實杜偉死訊，英國廣播公司（BBC）報導，杜偉被發現陳屍床上，以色列官員指出，初步調查結果顯示，沒有他殺跡象。另有媒體指，杜偉可能是心臟病發。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，不到一周前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）才出訪耶路撒冷，並且公開批評大陸在新冠肺炎疫情中的作為，同時也呼籲以色列官方中止和大陸企業簽署重大設施合約。

根據大陸駐以色列大使館官網動態介紹，杜偉最後一次參加公開活動是5月12日，當時他與以色列外交部官員舉行視訊會議，主要是就大陸與以色列之間多邊議題交換意見。

杜偉出生於1962年10月，是山東諸城人，擁有法學碩士，他今年2月才轉任大陸駐以色列大使，上任不到3個月便離世。他曾在2016年至2019年間擔任大陸駐烏克蘭大使。杜偉身後留下妻子與一名兒子。

(中時電子報)