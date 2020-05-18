06：53花蓮近海4.4地震 最大震度花蓮3級 07:482020/05/18 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 06：53花蓮近海4.4地震 最大震度花蓮3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今早06：53花蓮縣近海發生規模4.4地震，地震深度29.3公里，震央在花蓮縣政府東偏北方9.9公里，位於花蓮縣近海，各地最大震度為花蓮縣3級、宜蘭縣2級、南投縣2級、臺中市2級、苗栗縣1級。 (中時電子報) #花蓮縣 #06：53 #規模4.4 #最大震度 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 賓士性能休旅車 卡位疫後商機 04:102020/05/14 產業．科技 議員催生「花蓮縣新設畜牧場自治條例」 暫停卜蜂花蓮場審查 16:412020/05/15 生活 礦石稅卡關 花蓮稅收少8千萬 04:102020/05/16 地方新聞 花蓮縣礦石稅卡關 縣長徐榛蔚向議員喊話 18:192020/05/17 政治 GLE 53 4MATIC＋ 性能休旅霸氣登場 04:102020/05/18 時尚消費 生活熱門新聞 6／6該怎麼做？正妹忍不住吐一句 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波時局驟變... - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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