今早06：53花蓮縣近海發生規模4.4地震，地震深度29.3公里，震央在花蓮縣政府東偏北方9.9公里，位於花蓮縣近海，各地最大震度為花蓮縣3級、宜蘭縣2級、南投縣2級、臺中市2級、苗栗縣1級。

(中時電子報)

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