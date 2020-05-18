開創90年代公牛王朝、千禧年之後湖人王朝的總指揮「禪師」傑克生(Phil Jackson)，最後卻在紐約尼克一敗塗地，還讓「三角戰術」蒙上「過時」「落伍」的不公正批評。到底是誰搞砸了三角戰術？

《紐約郵報》引述傑克生好友羅森(Charley Rosen)的看法，他認為當時尼克隊主將「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)要負很大責任。「你們必須明白，喬丹、皮朋、俠客、Kobe，他們4人在傑克生出現之前都是一冠未得。傑克生用三角戰術把他們提升到另一個境界。」

「如果安森尼願意接受三角戰術，他會在弱邊獲得攻擊機會，距離籃框16呎左右，可以輕鬆跳投、不易被包夾、一兩步就能攻到籃下的距離，他將是所向無敵，他會是下一個喬丹。」

可惜安森尼不肯配合，執行三角戰術的先決條件是交出持球權，喬丹、Kobe都願意，所以他們成功。安森尼仍堅持他一球在手的打法，還私下告訴隊友不要公開稱讚三角戰術。

傑克生2014年要去尼克擔任總裁，羅森極力勸阻，但傑克生不聽。那個球隊很難管理，總教練費許(Derek Fisher)的團隊私下跟傑克生唱反調，後來換成荷納塞克(Jeff Hornacek)掌兵，他自稱理解三角戰術(曾在爵士隊與公牛爭冠)實際上卻一竅不通。

承擔最大苦果的還是傑克生本人，他為此失去女友珍妮巴斯(Jeanie Buss)，被紐約媒體轟得灰頭土臉，還砸掉三角戰術的金字招牌，可以說他老人家的「最後一舞」是十分難堪的。除了責怪身邊的人，大概也要怨嘆自己當初沒有忍住這支豪門球隊的引誘。

(中時電子報)