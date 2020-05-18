聯準會主席鮑爾：美國經濟復甦取決於新冠肺炎疫苗 07:502020/05/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）指出，美國經濟終將走出當前的經濟衰退，美國經濟全面復甦取決於新冠肺炎疫苗。 鮑爾接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時指出：「美國經濟將會復甦，但可能需要一點時間，有可能要到2021年底。」 鮑爾表示，假設美國並未爆發第二波疫情，經濟可望於2020年下半年穩定復甦，但若要經濟全面復甦，需要讓民眾有十足的信心，而這可能必須等到疫苗問世。 (工商 ) #鮑爾 #美國經濟 #取決 #新冠肺炎疫苗 #聯準會主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 拉回警訊 美股本益比攀20年高峰 04:102020/05/14 全球財經 Fed官員：美經濟Q2觸底 下半年復甦 04:102020/05/14 全球財經 聯準會主席悲觀示警 道瓊重挫516點 06:012020/05/14 財經 美國經濟有沒有V型復甦？ 鮑爾這樣說 10:462020/05/14 國際 陸建全球最大新冠肺炎疫苗廠 年產1億劑 09:592020/05/14 財經 散戶注意今晚美股！專家又洩明天台股漲跌 19:042020/05/14 財經 法醫藥大廠稱疫苗優先供美 法官員怒轟：無法接受 22:102020/05/14 國際 李鎮宇專欄－提防股市與經濟背離的風險 04:102020/05/17 財經要聞 混沌的經濟數字 04:102020/05/17 專題周報 Zillow：今年美房價僅跌2至3％ 04:102020/05/18 全球財經 財經熱門新聞 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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