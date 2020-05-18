印度確診案例破9萬 封城令延至5月底 10:342020/05/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度新冠肺炎確診案例突破9萬例， 印度國家災害管理局17日建議政府將封鎖令再延長兩周，直至5月31日，以防止疫情持續擴大。 印度自3月25日開始封城防疫，至今已經延長數次，現行的封城措施於17日午夜到期。印度媒體報導，全國的飛機、鐵路和捷運仍停止營運，學校、飯店、餐廳、酒吧、購中心、電影院和宗教場所將持續關閉至月底。 印度衛生部17日表示，過去24小時印度的確診案例暴增將近5,000例，讓總確診人數升至90,927人，死亡人數達2,872人。 (工商 ) #全國 #印度 #確診案例 #封城 #延長 也許您會感興趣 推薦閱讀 莫迪砸2,660億美元 救印度經濟 04:102020/05/14 全球財經 亞洲資產露曙光 04:102020/05/14 投資理財 新增6本土病例 吉林市封城 04:102020/05/14 兩岸要聞 倫敦封城無法回台 女兒視訊慶生台東父落淚 09:372020/05/14 社會 封城陸續解禁 消費類股蓄勢待發 12:552020/05/14 財經 吉林舒蘭封城中 市委書記李鵬飛被免職 10:552020/05/16 兩岸 大陸手機廠印度復工之路艱難 到工率不到3成 15:412020/05/17 財經 滯留武漢近百日 嘗盡人間冷暖 04:102020/05/17 兩岸要聞 一碗白麵度日 只為撐回台灣 04:102020/05/18 焦點新聞 新北廢棄物流竄北市 中南部垃圾封城 全台垃圾大戰 一觸即發 04:102020/05/18 生活新聞 國際熱門新聞 夢碎！梅根哈利洛城面對殘酷現實 - 國際 新冠去年10月已人傳人？運動員曝武漢參賽異狀 - 國際 1分鐘看世界》台參加WHA已送交提案 美陸將因台對決 - 國際 應驗新冠疫情爆發！印度神童再預言：12月迎更慘烈災難 - 國際 梅根哈利就靠他 搭45億專機遷美 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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