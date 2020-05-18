印度新冠肺炎確診案例突破9萬例， 印度國家災害管理局17日建議政府將封鎖令再延長兩周，直至5月31日，以防止疫情持續擴大。

印度自3月25日開始封城防疫，至今已經延長數次，現行的封城措施於17日午夜到期。印度媒體報導，全國的飛機、鐵路和捷運仍停止營運，學校、飯店、餐廳、酒吧、購中心、電影院和宗教場所將持續關閉至月底。

印度衛生部17日表示，過去24小時印度的確診案例暴增將近5,000例，讓總確診人數升至90,927人，死亡人數達2,872人。

(工商 )