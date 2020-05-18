當全球正朝「解封」努力時，中國的原油消費已經開始增加。據《彭博社》消息，117艘巨型油輪（Very Large Crude oil Carrier）正航向中國，假設每艘可運輸200萬桶石油的話，代表中國未來3個月內，將至少有2.3億桶石油到貨。這批石油被認為是在上個月石油沒人要時購買，而這117艘油輪組成的超級加油機，象徵著這可能是有史以來第一次有石油進口國一次購買這麼多石油。

據了解，在新冠疫情及石油大戰導致石油需求暴跌後，中國並未大幅削減原油進口，反而將2020年第一季度的戰略儲油和商業庫存率提高一倍，趁機在低油價大舉進貨。《彭博社》分析，這批即日起到8月中旬陸續運抵的石油，可能是上個月石油期貨出現負油價期間購入，買得超划算。據統計，中國從3到4月的石油需求從1063萬桶，增至每日1181萬桶，激增約11％，中國的獨立煉油廠也正加速趕工中，顯示當地石油需求已經漸漸恢復。

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(中時電子報)