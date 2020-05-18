台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前替台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜情誼抱屈，並質疑「韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？」對此，有評論指出，在綠營全力推動罷韓之際，陳突發文挺柯韓特殊情誼，是暗助韓還是反串值得關注，該評論也提出三點分析。

陳佩琪日前發文提及往事，她說「先生帶我去雲林韓市長的農舍作客，這是先生上任市長以來第一次帶我去人家裡拜訪， 或許他們之間有『特殊情誼』吧！」陳說就這四個字「特殊情誼」，一直被嘲笑到現在，長官對部屬賞識，有「特殊情誼」是如此可恥？韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？據《中評社》報導，韓國瑜面臨被罷免危機，陳佩琪卻在此時發文挺柯韓情誼，「除了表面解讀是助韓一臂之力外，恐怕對民眾黨也是一股助力」。

該評論對此事進行三點分析。首先，該評論認為，近期因防疫，新聞話題幾乎被綠營壟斷，韓國瑜罷免案恐是近期藍綠之間較大的政治話題，陳佩琪發聲相挺等於是提高柯的新聞能見度、媒體聲量。第二，此次在韓國瑜打下的高雄市出聲相挺，應有助於民眾黨在南部的知名度與佈局。該評論則稱另外一個較陰謀論的解讀為，陳佩琪表面助韓，實為反串。因韓陣營主軸已定調冷處理罷韓，若多加柯陣營進來大鍋炒，恐讓罷韓氣氛更熱絡。

(中時電子報)