日本《產經新聞》18日在頭版報導，台灣當局相關人士透露，駐日代表謝長廷將獲留任，國安會諮詢委員蕭美玲將出任駐美代表。台灣民主化之後，駐日代表一般是隨著總統任期4年1換，留任乃罕見的特例。

報導指出，蔡英文總統將於20日舉行就職大典，在這之前已著手安排外館代表的人事。世界衛生大會（WHA）的參加與否問題使國際社會對台灣的關心程度升高，人事安排有進一步強化對主要國外交的目的。

謝長廷有行政院長的經歷，2016年擔任駐日代表後，走訪超過47都道府縣，盡力建立與日本的政、官、金融界的關係。日本首相安倍晉三今年已在國會上連續2次表明，支持台灣以觀察員身分參加WHA。安倍公開表態支持，使謝長廷在水面下的努力獲得很高的評價，於是「台日關係的最好時期，不應該把謝長廷換掉」的聲浪在民進黨內高漲。

一般認為，若謝長廷決定留任，將向日本方面推動，台灣欲加盟由日本主導的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）之事。據了解，謝長廷也向蔡英文強調，「必須培養下一代的對日外交人才」，故即使連任也可能中途由年輕世代交接。

美國總統川普2016年12月就職前，曾與蔡英文通電話。川普政權近幾年明確地擺出重視台灣的姿態，台灣方面今後也想讓兩位領袖建立更緊密的關係。台灣當局相關人士指出，現在的目標是，在蔡英文第2任任期中，與現職的美國總統直接會談。蔡英文將派自己的好友赴美當代表，也是抱有由蕭美玲擔任聯絡管道的期待。

(中時電子報)