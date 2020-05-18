桃園中壢區一名男童和家人前往家樂福賣場購物，但卻遭到不明人士誘拐上車帶走，最後被人帶走後，丟棄在12公里遠的大溪公園內，警方30小時內循線逮捕涉案的陳姓嫌犯，清查後發現，陳男有略誘、妨害性自主、強制猥褻前科，更令人驚訝的是，他5年前也曾在桃園一處大賣場擄走兒童遭逮，陳嫌平時在北部地區四處打零工維生，近日剛好大溪附近工地打工，才會將擄來的男童棄置在當地。

據了解，遭擄的3歲男童是16日下午跟隨家人一同前往中壢的大賣場購物，但祖母卻在下午1點多時發現男童不見，於1點45分時報警協尋。

就在警方通報協尋時，男童卻在下午4點多時，在大溪地區被公園巡邏的管理員發現男童一人在中正公園內徘徊，管理員察覺不對勁，趕緊向大溪南雅派出所報案，通知家屬將男童領回。

警方於17日透過監視器掌握車號與嫌犯體型等特徵後，鎖定前科累累的陳姓男子涉有重嫌，立即派員在其住家附近埋伏，也循線在陳嫌常出沒的遊藝場附近全力追緝，果然在昨(17日)晚間8點多於新竹東區林森路上的一間「湯姆熊」遊樂場內找到正在閒晃的陳嫌。

據了解，陳嫌在大溪工地打零工，有多項前科紀錄，經常喜歡一個人在遊藝場所內閒晃。而事發當時陳嫌在家樂福內以不明原因誘騙單純男童上機車，男童機警趁隙逃離，到處亂跑下才會闖進大溪中正公園內。

中壢警分局據報掌握犯嫌特徵，快速於30小時火速逮捕到犯嫌，陳嫌初步也坦承犯案，偵訊後將全案移送桃園地檢署偵辦。

(中時電子報)