小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（18日）財經重點。

【1】520多頭看台積臉色

台股520行情隱憂起，美國商務部發布華為新禁令，台積電等華為概念股成受害對象，部分抵銷外資看台積電宣布赴美設廠「鞏固關係」正面利多，多空因素交錯，法人預期，台積電18日開盤可能先反映美股ADR下跌，隨後觀察低接資金是否進場，營造520多頭士氣。

【2】15檔穩中透強 勝率高

力挺台股的內資資金，化解外資持續調節的賣壓，台股上市櫃公司第一季財報也已全數出爐。市場專家指出，包括總統就職等多項政治重頭戲陸續登場，此時可朝內資積極布局的籌碼優勢股著手，選出兼具基本面佳、技術面強勢的華通、微星等15檔個股穩中透強，最有機會勝出。

【3】防疫後大挑戰 擬調漲健保費

衛福部長陳時中挾著高人氣，繼防疫後的下一個重大任務挑戰，就是調漲健保費率。陳時中17日表示，調漲健保費率牽一髮動全身，但不能喪失社會保險及量能付費的基本精神。根據最新財務估計，至今年底健保安全準備金有約當1.89個月保險支出，即1,100億元，但明年就會見底。

【4】光學雙雄拚了 研發費用飆高

拚5G技術升級，光學鏡頭廠研發費用陷入無限成長的輪圈，股王大立光（3008）、光學股后玉晶光（3406）去年研發費用出爐，分別以37.64億元、14.02億元同步創下歷史新高，今年首季則分別拿下歷年同期新高以及歷年同期次高。

【5】三台廠肺炎檢測 獲FDA許可

打進新冠肺炎檢測世界盃賽局，德必碁、聯生、泉沂報佳音！據美國FDA5月13日網站公布，該三家公司已分別拿下快篩和核酸檢測試劑EUA notified（緊急核准通知）許可，是台廠首波過關名單，憑此門票將有助於台廠進軍國際競技場。

(中時電子報)