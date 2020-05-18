智崴(5263)宣布與日本三精科技株式會社（Sansei Technologies, Inc.）簽訂日本優先代理販賣合約。智崴表示，智崴在日本市場過去曾與講談社、日本電通等指標性企業建立穩固的合作關係，如今攜手日本三精成為戰略夥伴，將有助於智崴打入全世界更高階的遊樂園市場。

三精表示，智崴集團在全世界所設置的飛行劇院近幾年快速成長，獲得世界各地來訪民眾的喜愛；其他明星產品如m-Ride、Q-Ride、v-Ride360、t-Ride等亦深具市場潛力。

2018年智崴成功在東京台場DiverCity Plaza導入新品牌hexaRide，讓知名IP「攻殼機動隊」、「進擊的巨人」等可透過中小型的VR體感遊樂設施，給予廣大粉絲身歷其境的震撼體驗。三精今後將運用集團在日本的各種營運通路，將智崴的設備在日本市場大力推廣，除了主題樂園和複合式商業設施之外，更將加強推動結合日本公共教育設施、電競、博弈渡假村等不同市場的開拓。即將於2025於大阪關西舉辦的萬國博覽會，三精表示也將與智崴全力合作，將更多更好的體感設備導入其中。

日本三精於1951年創立，專精於遊樂設備、劇場設計、舞台機構和昇降機的設計、製造、施工、維修等，於全世界高階遊樂園市場擁有傲人的市佔率，並為知名主題樂園打造雲霄飛車、騎乘射擊自走車以及閣家歡樂的Family Ride等許多設備。三精事業體國際化且多元，旗下包含Telmic(演唱會舞台設計)、美國S&S Worldwide(美國知名老牌雲霄飛車供應商)以及荷蘭Vekoma(雲霄飛車設計製造商)等。

(時報資訊)