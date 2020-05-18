美國4月核心零售銷售月增率報-17.2%，低於預期，繼美國釋出將擴大打壓中國企業後，中國也回應會啟用不可靠實體清單反制美方，點名要調查蘋果、高通、思科等美科技大廠，還要拒買波音飛機。使得美國晶片股走跌，而四大指數漲多跌少，漲跌幅介於-2.19%至0.79%，其中台積電ADR、高通跌逾4%，美光、博通跌逾2%。

台股仍處於震盪走勢，買盤興致缺缺，盤中一度跌至平盤之下，在下檔月線有支撐之下，指數最終上漲34.04點，漲幅0.32%，收在10,814.92點，成交金額為1,740.36億元。三大法人合計賣超32.3億元，外資賣超19.21億元、投信賣超2.08億元、自營商賣超11.01億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：價漲量縮，結構不利於盤勢，價量若持續背離，將持續震盪。

2.均線：支撐為月線(約10,700點)附近，壓力為半年線(約11,150點)附近。

3.技術指標：KD交叉向下，9日K值高於50，短線偏多整理。

指數年線及半年線上檔壓力待化解，波段支撐可觀察月線，短線恐受國際局勢干擾下，波動幅度加劇，因此操作建議採區間來回為主，在未能站穩年線前，持股比不宜過高，以因應高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

(時報資訊)