高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，對此，國民黨主席江啟臣大力挺韓，更讚高雄市府「大處著眼，小處著手」，讓高雄越來越有朝氣。

江啟臣在臉書表示，許多人談到國民黨執政，印象就是「社會祥和，穩定發展」，而這樣的印象必須做到「大處著眼，小處著手」。高雄市政府用10天的時間完成幸福川清淤，展現的就是高雄市府在「大處著眼的縝密規劃」與「小處著手的執行效率」。

有人說，高雄市長韓國瑜只會管「路平、燈亮、水溝通」，江啟臣認為，就是因為過去沒做好，現在才必須努力做、加速做，高雄市府每一天都是兢兢業業、捲起袖子，展現為民服務的高品質。

江啟臣表示，一個宜居的城市必須透過一點一滴的基礎工程累積起來，韓市長會用市政成績說話、用市民的感覺證明，靜心觀察就能發現高雄每天都在改變，而且變得越來越有朝氣，越來越有活力！

網友也大讚，「這是一支勤奮盡責，做實事的團隊，為韓市長加油，市府局處加油！」「沒錯，這是一個非常有行動力有品質的團隊，不要說四年，給他八年的時間，高雄人的生活品質將會更好」、「有主席加持宣導高雄市政，我看到團結」、「高雄人身在福中不知福，只有心中的恨」。

(中時電子報)