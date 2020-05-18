今天西部白天炎熱，午後各地有雷陣雨，接著晚起鋒面接近，北臺灣轉雨。氣象局表示，明天、周三(5/19、20)梅雨滯留鋒面影響，各地高溫下降，西半部、東北部、花東有雨，有局部大雨或豪雨發生機率，周四到周日(5/21~24)雨最大，全台有豪雨等級(24小時累積雨量200mm以上，或3小時累積雨量100mm以上)的雨勢。

氣象局預報顯示，周二、周三滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部、東北部易有陣雨或雷雨，花東有局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，各地高溫下降。

氣象局指出，周四起至周日滯留鋒面加上西南風增強，雨勢更大。全台有大雨或豪雨，周四降雨集中在西半部、東北部，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周五到周日全台有雨。下周一到下周三(5/25~27)鋒面移至巴士海峽。提醒梅雨鋒面影響期間，易有劇烈天氣發生，請留意氣象局的最新天氣資訊。

週二最強梅雨鋒面到 嚴防大量降水劇烈天氣│中視新聞 20200517

(中時電子報)