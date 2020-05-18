罷韓倒數19天，民進黨隸屬原高雄縣黑派的美濃客家籍大老羅兆洪曾在一年半前倒戈力挺高雄市長韓國瑜，17日卻現身旗山老街，陪同民進黨立委邱議瑩發放黃絲帶，受到各界注目。對於再度倒戈，羅不願多談，僅表示「百分百支持罷韓活動」！

罷韓投票倒數計時，為響應罷韓活動，邱17日特地在旗山老街發放黃絲帶，為罷韓盡一份心力。邱更將發放黃絲帶的照片分享在臉書中，不過，照片中站在她身旁的人卻讓人印象深刻，赫然一見，竟是之前曾倒戈力挺韓國瑜的羅兆洪。

2018年的九合一大選，因民進黨中央執政不力，且民心思變，導致羅兆洪倒戈支持韓國瑜。羅直言，觀察韓國瑜的表現，發現韓對農業、對農民的瞭解及態度，以及那種親和力有余陳月瑛的影子，於是他願意表態支持韓。

然而，在韓國瑜參選總統大選後，據《自由時報》指出，羅兆洪不諱言，對韓感到失望，因此改挺罷韓活動。邱議瑩辦公室也表示，17日在發放黃絲帶的現場，羅不僅提前來到，更陪同邱一起和市民互動，發送黃絲帶。

(中時電子報)